Gemlik Belediyesi’nden çiftçinin yol haritasına akademik destek

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Uludağ Üniversitesi rektörü Ahmet Saim Kılavuz Gemlik’in toprak haritasının oluşturulması için ile işbirliği protokolüne imza attı.

Uludağ Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen protokol imza törenine Gemtar Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ve Gemlik Belediyesi daire müdürleri katıldı.Yapılan protokolle Gemlik’te bulunan arazilerden 3 bin parça toprak numunesi alınarak Gemlik’in toprak haritası oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Toprağın özellikleri ve ihtiyaç duyduğu minerallere göre çiftçilere tavsiye verilmesi hedefleniyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz yaptığı konuşmasında Uludağ Üniversitesi’nin yerel yönetimler, bürokrasi ve Sivil Toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermek gibi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğunu ifade ederken, “Bugün burada imza altına alacağımız protokol ile ilçemizde gerekli araştırmaları yaparak, çiftçilerimiz ve toprak ile uğraşan insanlarımızla elde ettiğimiz verileri paylaşacağız. Böylelikle verimi yüksek, daha sağlıklı gıda üretimi için Uludağ Üniversitesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Gemlik Belediyesiyle yapmış olduğumuz protokolün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize katkı sunduğunuz ve işbirliği yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürünlerin değerinde satılamıyor olmasının Türkiye’de tarımın önünde engel teşkil ettiğini vurgularken, “Gemlik Belediyesi olarak girdi maliyetlerinin azaltılabilmesi ve çiftçimizin ürettiği ürünün değerinin artması için çalışmalar yapıyoruz. Toprak analizlerinin yapılabileceği bir laboratuvar yapmayı düşünüyoruz. Öncelikli olarak Gemlik’in toprak haritasının çıkartılmasına ihtiyaç var. Çiftçimizin bölgesini tanıması açısından bu harita çok büyük önem taşıyor. Rektörümüz Ahmet Saim Kılavuz ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, bütün enerjilerini vatandaşlarımızın daha rahat nefes alabilmesi ve mutluluğu için harcıyorlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan protokolü imzaladı.