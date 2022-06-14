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Gemerek’te sel suyu köprüyü yuttu

Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Çevre 14.06.2022, 21:17
Gemerek’te sel suyu köprüyü yuttu

Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Sivas’ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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