Gembos Derivasyonu’ndan Beyşehir Gölü’ne su takviyesi başladı

Konya’nın Derebucak ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan dağlardan eriyen kar suları Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nın doluluk oranını en üst seviyeye ulaştırdı.

Derebucak’ta etkili olan yoğun kar yağışı Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nın doluluk oranını yükseltti. Bunun üzerine barajdan gelen sular Gembos Derivasyonu İletim Kanalları vasıtasıyla bu yıl yaşanılan kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşen Beyşehir Gölü’ne gönderilmeye başlandı. Barajdan kanallara aktarılan sular ulaştığı kilometrelerce ötedeki gölü besleyip can suyu olmaya başlarken, ilçede de ürünleri için yağış bekleyen çiftçilerin yüzünü güldürdü.