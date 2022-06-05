Erzurum’un Oltu ilçesinde gelincik ve mor çiçek tarlaları görenleri adeta büyülüyor. Mor ve kırmızı renkler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Oltu’da yağan yağmurlarla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi. Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi’nde açan gelincikler doğayı gelin gibi süslerken mor çiçeklerin görüntüsü görenleri adeta büyülüyor. Yöre sakinleri çocuklarını stres atmaları için gelincik tarlalarına getiriyor.

Oltu Dutlu köyü sakinlerinden Turan Korkmaz, “Hafta sonu olduğu için çocuklarımla köye gelincik tarlalarına geldik çocuklarım stres atsınlar diye. Yağmurlar sık yağdığı zaman çıkıyor gelincikler geçtiğimiz yıl hiç yoktular bu yıl çok güzel açtılar. Cennet gibi köyümüz var, hem bizler hem çocuklarımız stres attık” dedi.

Yağmur Korkmaz ise “Babam beni ve kardeşimi çiçek tarlalarına getirdi. Gerçekten çok güzeldi. Hem de hafta sonu da benim için güzel bir anı olarak kalacak. Ben burada binlerce çiçeği çok sevdim ama en çok mor çiçekleri sevdim” dedi