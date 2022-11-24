Geleceğe nefes için öğretmenlerin adına 70 fidan dikildi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ahmet Taner kışlalı orta okulunda 35 öğretmenin adını yaşatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına 70 fidan dikildi. Öğretmenler Günü de pastayla kutlanırken dikilen fidanların sertifikaları öğretmenlere teslim edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde artan orman yangınları sebebiyle öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi. Okulda görevli olan her öğretmenin adına fidan bağışı yaparak hatıra ormanı oluşturuldu. Organizasyon gerçekleştiren okul aile birliği başkanı Duygu Yazıcıoğlu su ifadelere yer verdi:

"Her yıl farklı bir etkinlikle öğretmenlerimizi bu mutlu gününde yalnız bırakmıyoruz. Bu seneki hedefimiz veliler olarak daha önce buralarda gerçekleşmemiş bir etkinlik hayal ediyorduk. Son zamanlarda çıkan orman yangınları aklımıza geldi ve her öğretmenimizin adına TEMA Vakfı aracılığıyla doğaya bir fidan bırakmak aklımıza geldi. Bu fidanların öğretmenlerimize hediye ettik."