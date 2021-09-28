Geleceğe 6 bin ağaçlık nefes

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği’nden elde edilen gelirle Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ kampanyasına 6 bin 941 fidan bağışlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlendiği Çocuk Şenliği, bu yıl önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şenlikten elde edilen gelir, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yangınlarda kül olan alanların ağaçlandırılması maksadıyla başlattığı ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ kampanyasına bağışlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sponsorlukları hem şenliğe hem de ağaçlandırma kampanyasına destek veren iş insanlarıyla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Aktaş’ın yanı sıra Kral Şakir karakterine hayat veren karikatürist Varol Yaşaroğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı.

6 bin 941 fidan bağışlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuk şenliğinin bu yol çok anlamlı bir amaca da hizmet ettiğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Düzenlediğimiz şenliğin her yıl bir teması oluyor. Bu yılın konusu insan ve çevreydi. 40 bin civarında çocuğumuz katıldı. Çocuklar bizler için çok önemli. Bu yüzden onlara doğru bilgiler vermeliyiz. Faaliyete katılan bütün firmalar çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve bilgilendirici atölyeler gerçekleşirdi. Çocuklarımız bu atölyelerden ücretsiz bir şekilde yararlandı. Yiyecek ve içecekler fidan kampanyasına destek için 1 liraya satıldı. Programın sonunda toplam 41 bin 650 lira gelir elde edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes dünyaya nefes’ kampanasına göndererek orman alanlarına fidan kazandıracağız. Bu miktarla 6 bin 941 adet fidan bağışlamış olduk. Şenliğimize toplamda 40 kuruluş katıldı. Fidan kampanyamıza destek oldular. Fedakârlığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Aktaş ve Varol Yaşaroğlu, katılanlara sertifika ile imzalı Kral Şakir kitabı hediye etti.