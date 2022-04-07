Geçtiğimiz yıl kuruyan göller karların erimesi ile doldu taştı

Sivas’ta kuraklığın etkisi ile geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen göller karların erimesi ile doldu taştı, Sepincik göleti son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Sivas’ta Serpincik köyü sınırları içerisinde bulunan Serpincik suluma göleti geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisi ile kuruma noktasına gelmişti. Gölde azalan su seviyesi bölgedeki tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl yağan bol kar ve yağan karların erimesi ile gölet tamamen doldu. Su seviyesi set yüksekliğine kadar ulaştı. Bölgede tarımsal faaliyette bulunanların kuraklık endişeleri yerini umuda bıraktı.

Çevre sakinleri göletin tamamen dolduğunu belirtip, “Burası Serpincik göleti. Gecen yaz bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle gölet kuruma noktasına gelmişti. Bu kış bol yağış oldu. Baharda sıcaklıkların artmasıyla beraber karlar eridi göl tamamen doldu” şeklinde konuştular.