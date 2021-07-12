Geçici kabulü yapılan Ladik Fındıcak Barajı, ekonomiye 13 milyon liralık katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun Ladik’e kazandırılan ve geçici kabulü yapılan Ladik Fındıcak Barajı’nın tüm imalatlarının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 965 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Samsun Ladik Fındıcak Barajı İnşaatı’nın tamamlandığını belirterek, “Fındıcak Barajı, Samsun iline bağlı Ladik ilçesinin 18 km doğusunda Daldere Köyünün 850 m güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde bulunmakta olup, barajın temelden yüksekliği 35,00 metredir. 3,39 milyon m 3 su biriktirme hacmine sahip baraj ile 8.850 dekar arazi sulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ladik Fındıcak Barajı’nda, tüm imalatlar tamamlanarak gölette su tutma gerçekleştirilmesinin yanı sıra, 30 Haziran’da Geçici Kabulü yapıldı. 20 Milyon TL maliyetli proje ile dekar başına 1.627,86 liralık gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 12.965.908 liralık katkı ve yaklaşık 398 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.