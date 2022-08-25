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Geceyi gündüze çeviren şimşekler eşsiz görüntüler oluşturdu
Karabük’te gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur öncesi gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Çevre 25.08.2022, 13:10
Karabük’te gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur öncesi gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve 30 saniye arayla uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Timelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntüler oluşturan şimşeklerin adeta bulutların arasında dans ettiği anlarda oluşan manzara izleyenleri mest etti.
Sabah saatlerine kadar etkili olan şimşeklerin oluşturduğu görsel şölen kameralarca kaydedildi.
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gök gürültülü hafif yağmurlu
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