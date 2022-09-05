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Geceyi aydınlatan “yarım ay” görsel şölen sundu
Osmaniye’de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
Çevre 05.09.2022, 00:48
Osmaniye’de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan yarım ay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran yarım ay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yarım ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
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|1
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|Takımlar
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|15
|2. M.City
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|14
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|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
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|1
|Takımlar
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|P
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|4
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|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
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|7
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|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
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|7
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|4
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|1
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|1
|18. Elche
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|1
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|4
|1
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|4
|0
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