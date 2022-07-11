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Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu

Osmaniye’de geceyi aydınlatan şişkin ay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Çevre 11.07.2022, 00:39
Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu

Osmaniye’de geceyi aydınlatan şişkin ay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Ayın evleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

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