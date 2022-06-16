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Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

Osmaniye’de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 16.06.2022, 02:23
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

Osmaniye’de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmaniye’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

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