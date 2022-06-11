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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Kocaeli’de, meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, gece kentin üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Yıldırımın düştüğü iş makinası alev alev yandı.

Çevre 11.06.2022, 05:05
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Kocaeli’de, meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, gece kentin üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Yıldırımın düştüğü iş makinası alev alev yandı.

Kocaeli’de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur ile birlikte kentin üzerinde şimşekler çaktı. Gecenin sessizliğini gök gürültüleri bozarken, şimşekler adeta her yeri gündüze çevirdi. Kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Öte yandan Körfez ilçesinde bir iş makinesinin çok yakınına yıldırım düştü. İş makinesi alev alev yandı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kentte görev yapan tüm kurumlar, beklenen sağanak yağmur ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur