Geçen yılın en sıcak günü 49,1 dereceyle Cizre’de ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılına ait “en uç meteorolojik değerlerin” yer aldığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak, geçen yılın en sıcak gününün 49,1 dereceyle Şırnak Cizre’de, en soğuk gününün ise eksi 39,2 dereceyle Van Çaldıran’da yaşandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “en uç meteorolojik değerlerin” derlendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yılın en sıcak günü 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak Cizre’de, en soğuk günü ise eksi 39,2 dereceyle 23 Ocak’ta Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandı. Geçen yıl en yüksek günlük toplam yağış metrekareye 396,1 kilogramla Antalya’nın Kemer ilçesi Ovacık köyünde ölçülürken, en yüksek kar kalınlığı ise 21 Şubat’ta Van’ın Bahçesaray Kirapit Tepesi’nde 200 santimetre olarak ölçüldü. 2021’de en yüksek rüzgâr hızı Niğde’nin Ulukışla Bolkar Dağı’nda kaydedilirken, en yüksek deniz suyu sıcaklığı Antalya’da, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise Çanakkale Uğurlu’da ölçüldü.

En yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Cizre’de ölçüldü

Türkiye genelinde bin 888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek 2021 yılı meteorolojik uç değerlerin hazırlandığını kaydeden Bakan Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandığını, aynı gün ikinci ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47 derece ile yine aynı gün Mardin Nusaybin olduğunu belirtti. Bakan Kurum, il merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın’da gerçekleştiğini, 3 Ağustos’ta kentteki termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiğini söyledi.

“Ülkemizin en soğuk yeri Van Çaldıran”

2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak’ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını ifade eden Bakan Kurum, “Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay’da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı’ya ait. Ağrı’da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi” ifadelerini kullandı.

En çok yağış Antalya Kemer’de

2021 yılında Türkiye’nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Kurum, geçen yılın günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya’ya ait olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

“Antalya Kemer Ovacık köyünde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası istasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın’a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül’de 141,6 kilogram ile Rize’de gerçekleşti.”

En yüksek kar kalınlığı Van’ın Bahçesaray Kirapit Tepesi’nde

2021 yılının en yüksek kar kalınlığının ise 21 Şubat’ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van’ın Bahçesaray ilçesi Kirapit Tepesi’nde 200 santimetre olarak ölçüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yükseklikte bulunan Rize’nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası’nda ise 23 Ocak’ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğunu ifade etti. Kurum, il merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak’ta Bitlis’te ölçüldüğünü söyledi.

Rüzgâr hızı Bolkar Dağı’nda saatte 176 kilometreye ulaştı

27 Ocak’ta rüzgârın hızının zirveye ulaştığını, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı’nda rüzgâr hızının saatte 176 kilometre olarak ölçüldüğünü dile getiren Bakan Kurum, “Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi’nde rüzgârın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası’nda rüzgâr hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgâr hızı 12 Mart’ta saatte 122,2 kilometre ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü” diye konuştu.

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 33 derece oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deniz suyu sıcaklıkları verilerinde ise en yüksek sıcaklığın 6 Eylül’de Antalya’da 33 derece, en düşük sıcaklığın ise 11 Ocak’ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak ölçüldüğünü sözlerine ekledi.