Geçen yılın en kurak kenti Amasya’da barajlardaki doluluk yüzde 83’e ulaştı

Geçen yıl kuraklığın etkilerinin en fazla görüldüğü kentlerin başında gelen Amasya’da bu yıl etkili olan yağışların ardından baraj ve göletlerdeki su seviyesi iki kattan daha fazla seviyeye yükseldi.

Yağışların yüzleri güldürdüğünü belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “4 baraj ve 17 göletimiz var. Bunların ortalama doluluk oranı geçen yıl yüzde 34 iken bu yılki doluluk oranı yüzde 83. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yeterli yağışı aldık” dedi.

Yedikır Barajı’nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Mustafa Masatlı, “Bu doluluk oranları Mayıs’ın sonuna doğru kuvvetle muhtemel yüzde 100’leri bulacak. İnşallah bu sene toprağını suyla buluşturmak isteyen tüm çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün suyu tedarik etmiş olacağız” diye konuştu.

Ayrıca Amasya İl Özel İdaresi’nin inşa ettiği 8 göletteki ortalama doluluk oranının da yüzde 60 seviyesinde bulunduğuna değinen Masatlı, kuraklığın etkilerini azaltmak için mısır ekilişini yarıya indirip ayçiçeği ekimini artırmalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü söyledi.