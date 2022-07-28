Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl kış aylarında yağan yağmurlardan sonra nehir eski günlerine geri dönmeye başladı.

Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl barajlarda toplanan sularla sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bu yıl adeta bereket taşıyor. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelmişti. Bu yıl oldukça güzel geçen kış yağışları ve barajlar sayesinde çiftçileri endişelendiren kuraklık sorunu ortadan kalktı. Geçen yıl bu zamanlarda kuruduğu için çöle andıran Büyük menderes Nehri, bu yıl yaklaşık 2 metreye kadar ulaşan debisi çiftçilere moral oldu. Geçtiğimiz sene büyük su sıkıntısı çeken çiftçiler nehrin eski günlerine dönmesi ile tarlalarını sulamaya devam etti. Suyun değerini çok iyi bildiklerini ve israf etmemek için tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden çiftçiler Büyük Menderes Nehri’ni sadece su değil ekmeğini tarladan kazananların ümidini de taşıdığını belirtti.

Geçtiğimiz sene su ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıklarını ancak bu sene yağışların güzel olması dolayısıyla Büyük Menderes Nehri’nin su tutmasından dolayı su sıkıntısı yaşamadıklarını belirten çiftçilerden Olcay Madan, "Tarlamızda Aydın’ın vazgeçilmez zirai ürünü pamuk var. Suyumuz da Allah’a şükür bu sene bol. Geçen sene çektiğimiz sıkıntıları bu yıl yaşamıyoruz. İnşallah hep de böyle devam eder. 10 dönüm arazimizi sulamak bir günümüzü almıyor. Su herkesin olduğu gibi bizim için de çok değerli. Su yoksa hayat yok" diye konuştu.