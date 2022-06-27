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Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt’ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi

Geçen sene sel afetinin yaşadığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi.

Çevre 27.06.2022, 10:15
Geçen sene selin yaşandığı Bozkurt’ta dere yataklarında su seviyesi yükseldi

Geçen sene sel afetinin yaşadığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi.

11 Ağustos 2021’de sel felaketinin yaşandığı ve onlarca vatandaşın yaşamını kaybettiği Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların neticesinde dere yataklarında ve Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Yaşanacak ihtimal olumsuzluk ve can kaybına karşı Kastamonu Valiliği ve tüm kurumlar teyakkuz halinde.

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