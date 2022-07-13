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Gece Temizlik Timi, sokakları pırıl pırıl temizliyor

Keçiören Belediyesi ‘Gece Temizlik Timi’, Kurban Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden ilçedeki cadde ve sokakları köpüklü tazyikli suyla yıkayarak pırıl pırıl temizledi.

Çevre 13.07.2022, 10:18 13.07.2022, 10:47
Gece Temizlik Timi, sokakları pırıl pırıl temizliyor

Keçiören Belediyesi ‘Gece Temizlik Timi’, Kurban Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden ilçedeki cadde ve sokakları köpüklü tazyikli suyla yıkayarak pırıl pırıl temizledi.

Kurban kesimi sonrasında ortak yaşam alanı noktalarında mikrobik ortamların oluşmaması için 7/24 mesai yapan ekipler, ilçedeki 51 mahallede yürüttükleri detaylı temizlik çalışmaları ile sağlıklı bir yaşam alanı sundu. Ekipler aynı zamanda bina ve işyeri girişleri ile kaldırımları da yıkadı. Keçiören’deki temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece temizlik ekibimiz şehrimizin her tarafında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Parklar, pazar alanları, cadde ve sokaklar, bina girişleri tertemiz yapılıyor.” dedi.

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