Gece etkili olan kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü

Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Kent sakinleri sabah gözlerini açtıklarında beyaz örtüyle karşılaştı.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Erzurum’un merkezini ve çeşitli bölgelerini beyaza bürüdü. Park ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kaplayan kar, güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Gece eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz ise eksi 3’e kadar çıkıyor. Öte yandan beklenen kar, ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen henüz yağmadı. Bazı vatandaşlar karın az yağdığını ve hemen eridiğini belirtirken, kar yağışını heyecanla beklediklerini ifade etti.