Gece çöken ağır hasarlı bina kontrollü olarak tamamen yıkıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan ve gece saatlerinde çökme meydana gelen 4 katlı bina, ekipler tarafından kontrollü olarak tamamen yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde de bir çok yapı ağır hasar gördü. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 4 katlı bir apartman gece saatlerinde çöktü. Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekipleri de boş olduğu bilinen binada her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda boş olduğu netleşen bina için sabaha karşı yıkımı çalışması başlatıldı. Çöken bina ekiplerin kontrollü çalışmasıyla tamamen yıkıldı. Yıkılan binanın enkazının kaldırılmasına başlanacağı bildirildi.