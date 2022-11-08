Gazze Şeridi’nde caddeler sular altında kaldı

Gazze Şeridi’nde şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde, caddeler sular altında kaldı.

Gazze Şeridi’nde etkili olan sağanak yağışların ardından sel felaketi yaşandı. Caddelerin sular altında kaldığı şiddetli yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Can kaybının kaydedilmediği olayda, çok sayıda aracın ve mobilyanın zarar görmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, öğrenciler soğuk havanın etkili olduğu bölgede sel suları arasında okula gitmeye çalıştı.

İsrail’in 2021’de Gazze’ye düzenlediği son saldırılarda, İsrail savaş uçaklarının kentteki ana caddeleri bombalaması sonucu kanalizasyon altyapılarında ciddi hasar oluşmuştu.