Gaziosmanpaşa kışla mücadele ekipleri 24 saat görev başında

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İlçede 65 araç ve 300 personel 7/24 görev yapıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte olumsuz bir durum yaşanmaması adına cadde cadde, sokak sokak tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediyenin karla mücadele ekipleri, trafiğin ve günlük yaşamın aksamaması adına 65 araç ve 300 personel ile ilçenin dört bir yanında 7/24 aralıksız çalışıyor.

Ana arterler, sokaklar ve meydanlar temizleniyor

İlk olarak ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, yayalar için de meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İlçede yoğun kar yağışının yolları kapamaması için 2 bin ton tuz depolarda hazır durumda bulunduruluyor. Kamu kurumlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından buzlanmalara karşı tuz takviyesi de yapılıyor.

Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, Mobil Büfe aracılığıyla sabahın erken saatlerinden itibaren otobüs duraklarında vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için ise hasta nakil aracı hizmet veriyor.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında sokak hayvanları da unutulmuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik ekipleri, soğuk havalarda dondurucu soğuklarda sokak hayvanları için sıcak yuvalar oluşturdu. Can dostlarımızın yiyecek bulmakta zorlanmaması adına ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapılarak, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.