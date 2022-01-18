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Gaziantep’te yılın ilk kar yağışı başladı
Gaziantep’te yılın ilk kar yağışı merkez ve ilçelerde başladı.
Çevre 18.01.2022, 12:58
Gaziantep’te yılın ilk kar yağışı merkez ve ilçelerde başladı.
Gaziantep’te yılın ilk kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, okulların 1 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Beklenen kar yağışı Gaziantep merkez ve İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçelerinde öğle saatlerinde başladı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise karın keyfini doyasına çıkardı.
Kartopu oynayan çocuklar, okulların tatil olması nedeniyle karın keyfini çıkardıklarını söyledi.