Gaziantep’te kar yağışı yerini güneşe bıraktı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. İlçe merkezinde iki gün aralıksız yağarak kalınlığı yaklaşık 70 santimi bulan kar sonrası dün gece hava sıcaklığı eksi 4’e kadar düştü. Bu sabah saatlerinde güneşin açması ile kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Çocuklar tatilin keyfini çıkardı

Gaziantep Valiliğinin eğitime ara vermesinin ardından güneşli havayı gören çocuklar ve aileleri yağan karın keyfini park alanında kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirdiler.

Meteoroloji verilerine göre yarın akşam yaklaşık bir hafta sürecek karlı havanın etkili olması bekleniyor.