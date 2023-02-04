Gaziantep’te kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti tamamen beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırarak devam ettirirken belediye ekiplerince de yol açma ve kar kazıma çalışmaları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gaziantep için gece saatlerinden itibaren yaptığı yoğun kar yağışı uyarı yaptı. Yapılan uyarıların ardından Gaziantep’te gece saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede kenti beyaz bir örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen belediye ekipleri yollarda çalışma ve kaldırımlarda yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdüren kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

"Kar yağışı berekettir"

Kar yağışının bereket anlamına geldiğini ve geçen yıla göre geç yağdığını ifade eden Anıl Demirtürk isimli genç vatandaş, "Gaziantep’e kar yağması iyi oldu. Her yer bembeyaz oldu. Geçen yıla göre kar yağışı bu yıl biraz geç geldi. Kar yağışı berekettir. Kar yağışının olması Gaziantep için iyi oldu" diye konuştu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı sonrası özellikle Gaziantep’in çeşitli noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.