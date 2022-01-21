Gaziantep’te kapanan yollar açılıyor

Gaziantep’te etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar açılmaya başlandı.

Gaziantep’te 18 Ocak’ta etkili olan kar yağışının ardından birçok yol kar nedeniyle trafiğe kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ana yollarda yaptığı çalışmalar sonucu birçok yol trafiğe tekrar açıldı. İpekyolu’nda da trafik, ekiplerin çalışmalarıyla normale döndü.