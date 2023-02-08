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Gaziantep’te enkazlar ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’te yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.
Çevre 08.02.2023, 13:01
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’te yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te çok sayıda bina yıkıldı. İbrahimli Mahallesinde 12 katlı Emre Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürerken çalışmalar ve yıkılan binalar dron ile havadan görüntülendi.