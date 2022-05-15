Gaziantep’te dolu yağışı etkili oldu

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yoğun dolu yağışı etkili oldu.

Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde ve aralıklarla yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı çiftçileri korkuturken, yerini sağanak yağmura bıraktı. Dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken vatandaşlar dükkanların saçaklarına sığınarak kendilerini yağıştan korudu.