Gaziantep’te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te aniden bastıran ve kısa süre etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak sırasında bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler ile yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte yağmurun aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.