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Gaga Gölü ayrı bir güzel

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE BULUNAN VE HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNEN GAGA GÖLÜ EŞSİZ GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİNİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

Gaga Gölü ayrı bir güzel

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE BULUNAN VE HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNEN GAGA GÖLÜ EŞSİZ GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİNİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:45
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Gaga Gölü ayrı bir güzel

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Gaga Gölü eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliğinden çokça söz ettiren Gaga Gölü, ilçenin 10 kilometre uzağında Fatsa-Aybastı karayolunun hemen kenarında bulunuyor. Dip kaynaklar, yağışlarla beslenen göl, birçok su bitkisine ve balıklara ev sahipliği yapıyor. Gölün orta kısmında bulunan küçük bir ada gölün güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor.

Bölge sakinlerinden Haşim Beylik, Gaga Gölü’nün tabiat harikası bir yer olduğunu söyledi. Herkesin göle sahip çıkmasını isteyen Beylik, “Göle ulaşım çok kolay olduğu için çok sayıda insan burayı görüyor. Buranın, Ordumuzun en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Sürekli ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan olağanüstü bir doğası var. Herkesin burayı görmesini çok isterim. Burayı ziyaret edenlerden tek isteğim, çöplerini göle ve etrafına atmamalarıdır. Bu konuda duyarlı olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Gölü ziyaret eden Doktor Ercan Genç ise “Etrafında çok fazla sazlığın bulunduğu çok güzel doğal bir göl. Zamanında iki farklı gölün birleştirildiği söyleniyor. Benim en çok dikkatimi çeken sazlıklar arasındaki çöpler oldu. Tabiat harikası bir yer olan Gaga Gölü’ne hepimizin sahip çıkması, koruması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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