Fukuşima Nükleer Enerji Santrali’nde ölümcül seviyede radyasyon tespit edildi

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), 2011 yılında yaşanan tsunami nedeniyle hasar gören Fukuşima Nükleer Enerji Santrali’nde, ölümcül seviyede radyasyon tespit edildiğini açıkladı.

Japonya’da yer alan Fukuşima Nükleer Enerji Santrali, 2011 yılında Pasifik Okyanusu’nda yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami nedeniyle ağır hasar almıştı. Hasar nedeniyle santralde yer alan nükleer reaktörlerden 3’ünde erime yaşanmış, bölgedeki yüksek radyasyon seviyesi nedeni ile yaklaşık 160 bin kişi tahliye edilmişti.

Ölümcül seviyede radyasyon tespit edildi

Yaşanan olayın ardından Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NRA) yeni bir açıklama geldi. NRA tarafından yapılan açıklamada, Fukuşima Nükleer Enerji Santrali’nde yer alan 2. ve 3. reaktör binalarının 5. katları çevresinde ölümcül seviyede radyasyon tespit edildiği bildirildi.

NRA, 2. ve 3. reaktörlerin muhafaza kazanlarının kapaklarına, yüksek derecede radyoaktif olan Sezyum 137 bulaştığının tespit edildiğini ifade etti. Kapaklarda ölçülen radyasyon seviyesinin 10 Sievert’e kadar ulaştığını belirten NRA, bu seviyenin alanda sadece 1 saat bulunan bir insanı öldürmek için yeterli olduğunu açıkladı.

NRA Başkanı Toyoshi Fuketa ise yaptığı açıklamada, tespit edilen radyasyon seviyesinin enerji sızıntısının temizliğini daha da zorlaştırabileceğini ifade etti.

Santraldeki temizlik çalışmasına Covid-19 engeli

Tokyo, yaşanan felaketten 10 yıl sonra 2021’de ilk olarak 3 reaktör arasından 2. ünitedeki yakıt sızıntısını temizlemeye başlamayı planlamıştı. Fakat santral operatörü Tokyo Electric Power firması ile Japon hükümeti, korona virüs (Covid-19) pandemisinin enkaz temizleme robotlarının geliştirilmesini engellemesi nedeniyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında temizlik çalışmalarını 2022 yılına kadar geciktirileceğini belirtilmişti.