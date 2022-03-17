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Fransız yetkililer Büyükada ekoturizm rotasını gezdi

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Ulusal Orman Dairesi (ONF) ile 2012’den bu yana yürüttüğü proje, Türkiye ormanlarının iklim değişikliğine uyum stratejisi ve biyolojik çeşitliliğin orman yönetimine entegrasyonuna ilişkin yol haritası oluşturulması gibi birçok konuda önemli çıktılar sağladı.

Çevre 17.03.2022, 09:38
Fransız yetkililer Büyükada ekoturizm rotasını gezdi

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Ulusal Orman Dairesi (ONF) ile 2012’den bu yana yürüttüğü proje, Türkiye ormanlarının iklim değişikliğine uyum stratejisi ve biyolojik çeşitliliğin orman yönetimine entegrasyonuna ilişkin yol haritası oluşturulması gibi birçok konuda önemli çıktılar sağladı.

AFD, OGM ve ONF arasındaki işbirliğinin kapanış toplantısı bu yıl 15-16 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Yeni dönem kredi anlaşmasının sona ermesi vesilesiyle bir araya gelen taraflar kapanış toplantısı sonrasında, Büyükada ekoturizm rotasını gezdi. OGM Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler DaireBaşkanı Özgür Balcı, Fransa Büyükelçiliği Tarım Danışmanı Mr. François Viel, AFD Türkiye Direktörü Mr. Tanguy Denieul, ONF Dış İlişkiler Sorumlusu Mr. Olivier Van Den Bossch gibi isimlerin yer aldığı Büyükada ekoturizm gezisi keyifli görüntülere sahne oldu.

AFD, Türk Hazinesine 2012-2013, 2014-2015 ve 2016-2017 dönemlerini kapsayan toplam 450 milyon Euro tutarında üç Kamu Politikası Kredisi verdi. Bu krediler OGM’nin bütçesinde planlandığı şekliyle, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, toprak muhafaza, orman yangın, hastalık ve zararlılarıyla mücadele, orman kadastrosu ve coğrafi bilgi sistemleri ile orman köyleriyle ilgili faaliyetler için kullanıldı.

2019-2020 yılları için OGM tarafından yürütülen ağaçlandırma ve erozyon faaliyetleri kapsamında, bütçeden yapılacak harcamaların kısmi finansmanına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AFD arasında 150 milyon Euro tutarında Program Kredi Anlaşması ve ormancılık alanında teknik işbirliği amacıyla kullanılmak üzere AFD, ONF ve OGM arasında 800 bin Euro tutarında Hibe Anlaşması imzalandı.

“Bu faaliyetlerin 1 milyar TL’lik turizm hareketliliğine sebebiyet vereceğini düşünüyoruz”

Projeden bahseden Orman Genel Müdürülüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, “Projemizin AFD ile yapmış olduğumuz ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde, ekoturizm alanlarının geliştirilmesi bir başlık olarak uygulandı ve Fransa’dan önemli deneyimler de katılarak ülkemizin deneyimleri ile harmanlanarak çok güzel sonuçlar aldık. Bu deneyimlerimiz sonucunda oluşturmuş olduğumuz rotalarımızın bir tanesindeyiz, Büyükada Ekoturzim Rotasında. Bunun gibi 52 tane rota geliştirilerek, planlanarak, imalatları yapılarak milletimizin hizmetine sunuldu, halkımızın kullanımında şuan. Öncelikle şunu ifade etmek isterim oluşturmuş olduğumuz deneyimlerin bir sistem ve bütünsellikte devam edebilmesi bir plan dahilinde yürüyebilmesi adına 2021 yılı içerisinde ekoturizim eylem planı uygulamaya koyduk. Bu ekoturizm eylem planımız çerçevesinde beş yıl içerisinde 110 tane ekoturizm rotasını milletimize hizmetine sunmuş olacağız. Bunun ekonomik olarak doğrudan katkısı ormancılık orman alanlarındaki turizm aktivitelerinin ülke ekonomisine doğrudan katkısının yaklaşık 250 milyon TL olacağını her yıl tahmin ediyoruz. Tabi bunun etki boyutundaki ekonomik katkılarını ölçmek çok zor, ancak tahmin edilebilir nitelikte. Sadece bu faaliyetlerin 1 milyar TL’lik bir turizm hareketliliğine sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Şunu ifade edeyim, biz aslında bu Büyükada bizim AFD kapsamda yapmış olduğumuz ilk uygulamamız. Bu deneyimi Türkiye genelinde yaygınlaştırdık kendi bütçelerimizle yaptık. Ancak proje bütçesi daha çok deneyimlerin aktarılması, paylaşılması noktasında kullanmış bir bütçe. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla çok daha iyi örneklerini uygulamaya başladı ve yaygınlaştırmaya da devam edecek eylem planı kapsamında” dedi.

“Çok daha iyi örnekleri halkımızın hizmetine sunacağız”

Sözlerine devam eden Balcı, “Ekoturizm aslında son yıllarda güçlenen bir kavram ve turizm aktivitesi kısaca özetleyecek olursak, doğal kültürel tarihi kaynak değerleri seyahatle deneyimleme kültürünün ortaya çıkarmış olduğu bir turizm biçimi. Dolayısıyla bu anlamda ülkemiz çok zengin dünyada örneği çok nadirdir %93’ü doğal ormanlar olan ülkemizde bunların içerisindeki kaynak değerleri bir rota mantığı içerisinde zincirle birbirine bağladığımızda içine tarihi, kültürü folkloru her türlü kaynak değeri harmanlayarak çok ciddi deneyim alanları sunuyoruz. İnsanlar buraları dolaşırken, yürüyerek dolaşabileceği gibi bisikletle de dolaşabilirler yerler var, ayrıca atla dolaşabildikleri rotalarımızda var. Dolayısıyla bizim avantajlarımız itibari ile dünyaya çok daha iyi örnekler sunabileceğimizi düşünüyoruz, buna yönelik de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok daha iyi örnekleri halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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