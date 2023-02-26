Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı

Kahramanmaraş’ta düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı Tarihi Şeyh Camii, depremde yıkıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesinde bulunan cami şehrin simgeleri arasında bulunuyordu.

Milli Mücadele döneminde işgal edilen ve Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi’nden atılan top mermisi, tarihi caminin minaresine isabet etti. Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede madalya gibi duruyordu. Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı.

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, “Tarihi Şeyh Camimiz. Yapımı tam olarak bilinmemekle beraber kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor. Biz de zaten şehrin kurtuluşu günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son Cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransız’ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik. Özelliği ise minaresinde patlamamış top mermisi vardı. 1920 yılında bir ikindi vakti Abarabaşı Kilisesi’nden atılan top mermisi minareye çakılmış ve günümüze kadar kalıyor ve adeta istiklal madalyası gibi göğsünde duruyordu. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz ile camimizi yeniden inşaa edeceğiz. minareyi tekrar eski hale getirip mermimizi de eski yerine takacağız” dedi.