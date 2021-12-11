Fransa’nın güneybatısını sel vurdu

Fransa’nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nive Nehri’nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar göle döndü.

Fransa’nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Nive Nehri’nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250’den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

İspanya’daki selde 1 can kaybı

Komşu İspanya’nın Navarre bölgesinde de iki hafta süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında, dün 1 kadının arabasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.