Fransa Büyükelçisi Magro: “Siyasi irade güçlü olduğu takdirde vatandaşlar, şirketler çözümler ortaya çıkarabilir”

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, “Siyasi irade güçlü olduğu takdirde vatandaşlar, şirketler ve yetkililerin iş birliği içerisinde çalıştıkları her yerde çözümler ortaya çıkarabilir” diye konuştu.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kuruluşunun 80. yıl dönümü kapsamında, ‘iklim değişikliğine karşı akıllı şehirler’ konulu toplantı düzenledi. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Magro, AFD’nin dünyanın en eski kalkınma kurumu olduğunu söyleyerek, “Bugün artık başka tehlikler yalnızca Avrupa’yı değil tüm dünyayı, gezegenimizi tehdit ediyorlar. İklimimizi ve jeolojik çeşitliliğimizi etkileyen bu tehditler çocuklarımıza miras bırakmak istediğimiz dünya hakkında bizi 80 yıl öncesine göre çok daha fazla sorgulamaya itiyor” dedi.

İklim değişikliğinin insanları giderek daha fazla etkilediğini ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını zorlaştırdığını dile getiren Büyükelçi Magro, bu tehditlerle başa çıkmak için model sorgulanması yapılması gerektiğini anlattı.

Teknik ilerlemenin çözümün bir parçası olduğunu vurgulayan Büyükelçi Magro, “Siyasi irade güçlü olduğu takdirde vatandaşlar, şirketler ve yetkililerin iş birliği içerisinde çalıştıkları her yerde çözümler ortaya çıkarabilir” diye konuştu.