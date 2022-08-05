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Fransa Başbakanı Borne’dan su tasarrufu çağrısı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa’da yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Çevre 05.08.2022, 14:22
Fransa Başbakanı Borne’dan su tasarrufu çağrısı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa’da yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle gün içinde toplanacak bakanlıklar arası kriz birimini aktif hale getirdiğini duyurdu. Borne, vatandaşlara su kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiği çağrısı yaparak, "Mevcut istisnai kuraklık çok sayıda canlıyı sudan mahrum ediyor ve bu kuraklık çiftçilerimiz, ekosistemlerimiz, biyolojik çeşitliliğimiz için trajik bir durum" dedi.

Borne, ülkedeki kuraklığın önümüzdeki 2 hafta boyunca devam edeceğini söyleyerek, sağlıklı içme suyu kullanımını garanti altına almak için kısıtlayıcı önlemlerin de alındığını belirtti.

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