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Fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Çevre 30.03.2022, 23:55
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi.
DKMP tarafından yerleştirilen fotokapanlar, Bartın’da bulunan Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki su samurlarını görüntüledi. Su samurlarının suda eğlendiği anlar DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler dikkat çekti.