Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar, hayvanların gündelik yaşamlarını görüntüledi. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa kesitler dikkati çekti. Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde, tilki, kurt, domuz sürüsü ve geyik gibi hayvanların gündelik yaşamları, yaban hayatları gibi birçok çeşitliliği gözler önüne seriyor.