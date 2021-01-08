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Fotokapana takılan belgesellik görüntüler
Bolu’da, 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.
Çevre 08.01.2021, 16:16
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Bolu’da, 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.
Türkiye’nin orman zenginliği açısından en büyük alanlarına sahip olan Bolu’ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi.
Bülbül ve Önenoğlu’nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla Ağustos ve Aralık aylarında yaban hayvanları izlendi.Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.
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