Fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

Türkiye’nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı.

Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu. Artvin’de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.