Fotokapan görüntüleri belgeselleri aratmadı

Sivas’ta çekilen foto kapan görüntüleri vahşi yaşam belgesellerini aratmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas’ta kırsal bölgelere yerleştirilen fotokapanlarla takılan vahşi hayvan görüntüleri vahşi yaşam belgesellerini aratmadı. Son iki yıl içerisinde kaydedilen görüntüler Sivas’ta vahşi yaşamdaki canlılık ve çeşitliliği gözler önüne serdi.

Tek bile görüntülenemezken çifti kapana yakalandı

Fotopakan görüntülerinden en çok dikkati çeken bir çift vaşak oldu. Doğada kendini gizleme yeteneği sayesinde çok nadir görüldüğü için ‘Orman’ın Hayaleti’ olarak adlandırılan iki vaşağın bir arada yürüdükleri gözlendi. Kapanlara yine bir çift kurt takıldı. Kaydedilen domuz sürüleri de ilgi çekti.