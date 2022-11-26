Flamingolar Bodrum’a renk kattı

Sonbaharın gelmesiyle göç yolculuğuna başlayan flamingolar, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Tuzla sulak alana gelerek konaklamaya başladı. Bölgede bulunan farklı türlerde kuşlar ve çok sayıda flamingo görsel şölen sunuyor.

Bodrum - Milas karayolu üzerinde mutlak korunacak sulak alan olarak belirlenen Tuzla sulak alanına flamingolar akın etti. Yüzlerce flamingo bölgeyi ziyaret edenlere görsel şölen sunmaya başladı.

Kuzey Afrika flamingolarının göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanındaki görüntüleri ise görsel şölene sahne oldu. Bodrum’a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye’de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı. Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı, flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların Tuzla sulak alanında oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.