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Finlandiya’da hava örneklerinde radyoaktivite tespit edildi
Finlandiya’nın Kotka kentinden alınan hava örneklerinde radyoaktive bulunduğu açıklandı.
Çevre 31.08.2022, 12:14
Finlandiya’nın Kotka kentinden alınan hava örneklerinde radyoaktive bulunduğu açıklandı.
Finlandiya’nın güneydoğusundaki Kotka kentinden alınan hava örneklerinde az miktarda radyoaktif izotiplerin bulunduğu bildirildi. Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK) tarafından yapılan açıklamada, "İnsan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde, yoğunluğu düşük olan radyoaktivite gözlemledik. Havada az miktarda zirkonyum ve niyobyum tespit edildi" denildi. STUK ayrıca, "normal" olarak nitelendirilen radyoaktivite nedeniyle herhangi bir soruşturma başlatılmayacağını bildirdi.
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