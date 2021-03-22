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‘Finish Su Endeksi’ su sıkıntısı riskine dikkat çekiyor

Finish’in su konusundaki sosyal sorumluluk girişimlerinden olan Finish Su Endeksi, suyun sınırlı bir kaynak olması nedeniyle olası su sıkıntısı riskine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin konuşan Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Bir makine dolusu bulaşığı elde yıkadığınızda 110 litre, makinede yıkadığınız zaman ise 9 litrede yıkıyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir su tasarrufundan bahsediyoruz. Eğer bugün su tasarrufuna başlamazsak 2040 yılında su kıtlığı yaşanabilir” dedi.

Çevre 22.03.2021, 10:17
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‘Finish Su Endeksi’ su sıkıntısı riskine dikkat çekiyor

Finish’in su konusundaki sosyal sorumluluk girişimlerinden olan Finish Su Endeksi, suyun sınırlı bir kaynak olması nedeniyle olası su sıkıntısı riskine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin konuşan Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Bir makine dolusu bulaşığı elde yıkadığınızda 110 litre, makinede yıkadığınız zaman ise 9 litrede yıkıyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir su tasarrufundan bahsediyoruz. Eğer bugün su tasarrufuna başlamazsak 2040 yılında su kıtlığı yaşanabilir” dedi.

Finish’in su konusundaki sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki yerini alan Finish Su Endeksi, suyun sınırlı bir kaynak olması nedeniyle olası su sıkıntısı riskine dikkat çekerken, konuyu gündemde tutmayı da amaçlıyor.

TSKB uzmanlarından oluşan bir ekiple birlikte geliştirilen ve ülkemizde suyun değeri ve tasarrufu için duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Finish Su Endeksi, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle kamuoyunun dikkatine sunuldu.

“Elde yıkadığınızda 110 litre, makinede yıkadığınızda 9 litrede yıkıyorsunuz”

Finish markasının ülke genelinde su tasarrufu konusunda faaliyetler sürdürdüğünü belirten Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Finish markası, 30 yıldır Türkiye’de lider makineli üreticileriyle beraber bulaşık peretrasyonunu artırmak ve aynı zamanda tüketicilerimize evde bulaşıklarını yıkarken kolaylık sağlamak için oluşturulmuş, Türkiye pazarına girmiş, inovatif bir markadır. Finish markasının ajandasının içerisinde 30 yıldır hanelerin içerisinde bulaşık makinesinin artması var. Çünkü bulaşık makinesi çok verimli faydalı bir makine, özellikle zaman, enerji ve 22 Mart Dünya Su Günü’nde önemiyle su konusunda önemli bir makinedir. Bir makine dolusu bulaşığı elde yıkadığınızda 110 litre, makinede yıkadığınız zaman ise 9 litre de yıkıyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir su tasarrufundan bahsetmek mümkün, biz de su tasarrufunu ülkemizde teşvik etmek için çalışmalarda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Su tasarrufuna başlamazsak 2040 yılında su kıtlığı yaşanabilir”

Türkiye’nin su tasarrufu konusunda önlemler alınmadığı takdirde susuzlukla karşı karşıya kalacağını ifade eden Tarık Bayar, “ Finish Markası olarak biz ’Yarının Suyu’ hareketini başlatmak zorunda hissettik kendimizi, maalesef üç tarafı denizlerle çevrili olsa da Türkiye’mizin suyu bitme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu farkındalığı oluştururken de pek çok enstrüman kullandık. Bir çok partnerimiz ile çalıştık. Bunlardan en önemlisi Finish Su Endeksiydi. Memleketimizin ne kadar suyu var, biz ne kadar su tüketiyoruz, dolayısıyla ne kadar suyumuz kaldı? Eğer su tasarrufuna bu gün başlamazsak 2030-2040 yıllarında maalesef su seviyesi kıtlık seviyesine düşebilir. ’Yarının Suyu’ hareketi kapsamında tüketicilerimizi evden başlayarak tasarrufa davet ettik” dedi.

“Hijyenin 1 numaralı kaynağının su olduğunu unutmamalıyız”

Pandemi döneminde hijyen konusunun öneminin anlaşıldığını söyleyen Bayar, “2020 yılı çok zor bir yıl oldu. Pandemi döneminde şunu gördük. Hijyen yoksa hayat yok. Hijyenin de 1 numaralı kaynağı su, su olmadan ellerimizi, yüzümüzü yıkamamız, bu virüslerden korunmamız mümkün değil. Bu dönemde gördük ki su tüketimimiz de bir hayli arttı. İstanbul’daki tüketim yüzde 30’larda artıyor. Bu da olası bir kuralıkta bizi zor duruma düşürebilir. Bu noktada tasarrufa başlamamız lazım. Eve geldiğimizde ellerimizi yıkarken, 20 saniye kadar yıkadıktan sonra musluğu kaplatalım. Duş seviyelerini 15 ile 20 dakikadan 5 dakika seviyelerine çekelim. Özellikle bulaşıklar Her evde makine olmasına rağmen biz hala bulaşıklarımızı elde yıkıyor veya sudan geçirerek makineye koyuyoruz. Elde yıkayarak harcanan 110 litre su bir yana, makineye koymadan önce sudan geçirmek de 57 litre suyun boşa akması demek. Bu da her yıl 230 milyon ton suyu israf ettiğimiz anlamına geliyor. Bu suyun miktarı küçümsenecek kadar değil. Orta ölçekli bir gölü 10 kez dolduracak kadar. Dolayısıyla ’Yarının Suyu’ hareketiyle evde yapacağımız küçük aksiyonlar ile tüketicilerimizi tasarrufa davet ettik ki barajlarımızdaki sular bize yetsin. O yüzden yağan yağmur ve kar bizi hiç kandırmasın. Bu yaz bizi zor bir dönem bekliyor” şeklinde konuştu.

“Yarının Suyu hareketiyle Kuyucuk gölü tekrar suyuna kavuştu”

Finish markası olarak tüketicilere mükemmel temizliği vaad ettiklerini ifade eden Tarık Bayar “Biz tüketicilerimize mükemmel temizliği vaad ediyoruz. O kadar su tasarrufu edeceğiz ki bir gölü birlikte dolduracağız. O göl ise Kars’ın Kuyucuk ilçesinde Türkiye’nin 13 RAMSAR alanından biri; koruma altındaki sulak alan olan çok önemli bir göl, yaklaşık 2 yıldır kurmuştu. O gölü hep birlikte kurtarmayı başardık. Kuzey Doğa Derneği, Kars Valiliği aynı zamanda Devlet Su İşleri’nin bir araya gelmesiyle hep birlikte çok güzel bir proje başlattık. Kuyucuk gölü tekrar suyuna kavuştu ve kuşlar yeniden göle döndü. Tüketicilerimiz yarının suyu hareketine destek vererek Kuyucuk gölünü hayata döndürdüler” dedi.

“Kısa süreli bir çalışma olarak değil uzun süreli bir dava olarak görüyoruz”

’Yarının Suyu’ hareketini kısa süreli bir çalışma değil uzun süreli bir dava olarak gördüklerini belirten Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Biz bu işe başladığımızda partnerlerimiz bize güç verdi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası raporların hazırlanmasında, aynı zamanda bulaşık makinesi üreticileri Arçelik, Bosch, Siemens grubu, sevgili Taner Ölmez, Müge Anlı hem televizyon ekranlarından hem de dijital ekranlardan tüketicilerimize seslendiler ve tasarruf çağrısında bulundular. Bütün bunların sonunda anladık ki halkımızdan çok ciddi bir tevazu gördük. ’Yarının Suyu’ hareketini gören tüketicilerimizin su faturalarına baktık ve su tasarrufu yapmayan tüketicilerimizle karşılaştırdık. Gördük ki aylık tüketimlerinde 3 ton suya kadar ciddi bir tasarruf var. Bu bütün Türkiye’yi aslında aldığımızda milyonlarca ton su demek. Biz bu projeyi bir dava olarak görüyoruz, bir-iki senelik kısa süreli bir çalışma değil. Uzun bir süre daha bu kampanyanın içerisinde halkımızla beraber paydaşlarımızla beraber Türkiye’nin suyunu korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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