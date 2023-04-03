Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele zamanı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, fındıkta verim kaybına neden olan kozalak akarı ile mücadele zamanının geldiğini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre fındık kozalak akarı fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden oluyor. Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde besleniyor ve iki değişik formu bulunuyor. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturarak böylece verim kaybına neden oluyor. Diğer formu ise fındığın hem generatif hem de vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olarak verimi olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca her iki türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar, kozalaklar dökülerek kuru sürgünlerin oluşmasına neden oluyor.

Mücadele yöntemleri

Açıklamada, "Fındık kozalak akarlarının birçok doğal düşmanı bulunmaktadır ve bunlardan bazıları fındık kozalak akarları üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Öncelikle çevrenin ve faydalıların gözetildiği entegre mücadele prensipleri doğrultusunda mücadele faaliyetleri sürdürülmeli, kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı etkili bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp, bahçe içinde bir yere toplu olarak bırakılmalıdır. Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 30 dekardan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadelenin yapılması gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı; akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonunda bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir. Kimyasal mücadelede Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. İlaçlama sabah erken saatlerde ya da akşamüzeri iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalı, ilaçlama esnasında maske, eldiven vb. tüm koruyucu tedbirler alınmalıdır. Öğle saatlerinde ilaçlama yapılmasından kaçınılmalıdır" denildi.

"Kritik dönemi kaçırmayın"

Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerin fındık bahçelerinin ana zararlılarından olan fındık kozalak akarına bağlı verim kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kontrol etmelerinin, zararlıya karşı, zamanında ve ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapmalarının yararlarına olacaktır. Ayrıca fındık bahçelerinde şu ana kadar yapılan survey ve gözlemlerde özellikle tombul ve palaz çeşitlerinin gerek tozlayıcı olarak gerekse karışık çeşit olarak yer aldığı bahçelerde fındık kozalak akarının daha yoğun görüldüğü, iklim değişikliğine bağlı olarak zararlının sürgün tomurcuklarına göçünün titizlikle takip edilerek mücadele zamanının üreticilere duyurulması önemlidir. Böylece zamanında ve tekniğine uygun bir mücadele ile söz konusu zararlının bir sonraki yılda sebep olabileceği ürün kaybının da önüne geçilebilecek. Üreticiler zararlı ile mücadelede kritik dönemleri kaçırmamalarını önemle vurguluyorum" diye konuştu.