Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği

Mersin’de bulunan ve yazın yaklaşık 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla birlikte sessizliğe bürünürken, doğası görülmeye değer renk cümbüşü oluşturdu.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Toros Dağları üzerinde yer alan Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü. Yazın 50 binler de olan nüfusu ise sonbaharla birlikte 2 bin 500’lere kadar düştü. Bol oksijenli havası olan yaylanın çevresinde çam ağaçları doğal yeşilliğini korurken, içeri kısımlardaki çeşitli meyve ağaçları da sonbaharla renk değiştirdi. Sonbaharla ayrı bir güzellikle kaplanan yayla, azda olsa hafta sonları ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kış mevsiminde kar yağan Mersin’e en yakın yerleşim yerleri arasında yer alan yaylaya yaz kadar olmasa da rağbetin arttığı kaydedildi.

Fındıkpınarı’nın her mevsim ayrı bir görüntüsü olduğunu söyleyen yayla esnafından muhtar azası Mehmet Tok, "Sonbaharda sarısı kırmızısı ile ayrı bir hoş görünüm sağlayan güzelliği var. Yaz, kış ve baharda başka bir güzelliği var. Yazın nüfusu 50 bine kadar çıkıyor, kışın ise 2 bin 500 civarında. Yöresel kültürel farklı bir şeyi yok ama doğa harikası olduğu için kar yağdığında bir hafta sonu 15-20 bin kişi gelebiliyor. Normal atmosferi içine çektiği zaman bir huzur bulur, bir nefes alır rahatlar. Burada bir çay içmek bile insanı rahatlatır" dedi.

Sonbaharla birlikte ağaçların yaprak dökme zamanı olduğunu anımsatan yayla sakinlerinden Osman Köse, "Yaylamızın Mart ayından Kasım ayına kadar olan güzelliği bir ayrıdır, kışı ise anlatmaya gerek yok. İnsanlar sonbaharda geldiği zaman kirazlar artık ayrı bir renk almış, meşe ağaçları ayrı bir renk almış, çam ağaçları zaten doğal rengini koruyor. Renk cümbüşüne dönüşüyor. İnsanlar bu durumu görünce huzuru buldum diyor. Bunu görmek için şehir merkezinden buraya gelip rahatlıyorlar" ifadelerini kullandı.