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Filyos sahilinde hortum çıktı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Çevre 03.09.2022, 20:24
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak’ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.
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