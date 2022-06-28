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Filyos Nehri havadan görüntülendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Filyos Nehri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan görüntülendi.

Çevre 28.06.2022, 13:27
Filyos Nehri havadan görüntülendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Filyos Nehri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan görüntülendi.

İlçenin girişinde bulunan Çaycuma köprüsünden ve Filyos Nehri’nden su seviyesi drone ile görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin yükseldiği ve köprü ayaklarının neredeyse kapanma noktasına geldiği görünüyor.

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