Filipinler’de Taal Yanardağı’ndan dumanlar yükseldi

Filipinler’deki Taal Yanardağı’ndan yükselen dumanların ardından, bölgedeki yüzlerce kişi için tahliye çalışmalarına başlandı.

Filipinlerin başkenti Manila’nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı’nda hareketlilik tespit edildi. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir duman püskürten yanardağ, yetkilileri harekete geçirdi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uyarı seviyesinin 2’den 3’e çıkarıldığı belirtilirken, “Ana kraterde, sonraki patlamaları daha da şiddetlendirebilecek magmatik hareket var" ifadelerine yer verildi. Enstitü Müdürü Renato Solidum ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kraterin sığ kısmındaki magma, suyla etkileşime girerek freatomagmatik aktivite adı verilen bir patlamaya neden oldu" dedi.

Tahliyelere başlandı

Öte yandan, yanardağın harekete geçmesiyle birlikte bölgede yaşayan kişiler için de tahliye çalışmalarına başlandı.

Filipinler, Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen bir volkan kuşağı olan "Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.