Filipinler’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in Masbate eyaletinden 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.